В Петербурге двое охранников "Перекрестка" пойдут под суд за убийство

В Петербурге перед судом предстанут охранники магазина, обвиняемые в убийстве В Петербурге двое охранников "Перекрестка" пойдут под суд за убийство

Москва6 окт Вести.В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении двух охранников супермаркета, которые задушили покупателя, заподозрив его в краже, дело направлено в суд. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.

Как установило следствие, вечером 21 января в ТЦ на Коломяжном проспекте двое сотрудников охраны заподозрили мужчину в краже, напали на него и повалил на пол. После этого один из них сдавил шею жертвы, а второй нанес ему множественные удары в область головы. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

Допрошено 13 свидетелей преступления, изъяты и осмотрены видеозаписи, проведено 7 судебных экспертиз. Собранные доказательства в совокупности изобличают обвиняемых в инкриминируемом им деянии говорится в сообщении

Кроме того, следователи направили пять представлений об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления. По результатам их рассмотрения ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

В СК отметили, что один из обвиняемых скрылся, его объявили в розыск. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Двое других фигурантов находятся под стражей.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.