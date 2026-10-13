Полицейские задержали в Петербурге четверых мужчин по обвинению в убийстве

В Петербурге задержаны четверо мужчин, обвиняемых в насилии и убийстве Полицейские задержали в Петербурге четверых мужчин по обвинению в убийстве

Москва13 окт Вести.В Пушкинском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали четверых мужчин в возрасте от 34 до 39 лет, обвиняемых в насилии и убийстве, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

По данным следствия, 10 октября двое фигурантов, находившихся в состоянии алкогольного опьянения в Баболовском парке в Пушкине применили к потерпевшему насилие и совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Позднее к ним присоединились еще двое нетрезвых мужчин. Все они собрались в квартире на Парковой улице в Пушкине, где жестоко избили жертву, затем перенесли в автомобиль и отвезли в ангар, в котором потерпевшего подвесили на механическом кране-балке. Избиение продолжилось. От полученных травм он скончался на месте.

Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "в", "ж" ч. 2 ст. 105, п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц; насильственные действия сексуального характера). Обвинение предъявлено четверым мужчинам отмечается в публикации

Задержанные доставлены в следственный отдел. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование продолжается.