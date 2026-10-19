Москва19 октВести.В Санкт-Петербурге мужчина, который пытался украсть продукты в магазине, скончался после конфликта с охранником, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.
По данным следствия, ночью 18 октября 47-летнего мужчина похитил продукты в одном из продуктовых магазинов. При попытке скрыться его заметил охранник.
В ходе возникшего на улице конфликта охранник нанес несколько ударов в область головы и туловища потерпевшего, в результате которых он упал и получил травму головы. От полученных повреждений он скончался на месте происшествиясказано в сообщении
По факту происшествия возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.