На Кубани мужчина хотел напугать бывшую сожительницу и случайно подстрелил ее Житель Кубани хотел напугать бывшую и случайно прострелил ей ногу

Москва15 ноя Вести.В хуторе Семисводном мужчина выстрелил из ружья в землю, чтобы напугать бывшую сожительницу, а в результате попал ей в ногу. Злоумышленника задержали, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в MAX.

По данным следствия, 46-летний мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья в землю, так как поссорился с бывшей сожительницей. В результате рикошета дробь попала женщине в ногу, после этого мужчина скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" отмечается в сообщении

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.