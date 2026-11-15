Москва15 нояВести.В хуторе Семисводном мужчина выстрелил из ружья в землю, чтобы напугать бывшую сожительницу, а в результате попал ей в ногу. Злоумышленника задержали, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в MAX.
По данным следствия, 46-летний мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья в землю, так как поссорился с бывшей сожительницей. В результате рикошета дробь попала женщине в ногу, после этого мужчина скрылся.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство"отмечается в сообщении
Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.