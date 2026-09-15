В Крыму возбуждено уголовное дело после конфликта местных жителей со стрельбой

В Крыму конфликт между соседями из-за громкой музыки закончился стрельбой В Крыму возбуждено уголовное дело после конфликта местных жителей со стрельбой

Москва15 сен Вести.В Симферопольском район Крыма возбуждено уголовное дело после конфликта между соседями, который перерос в драку, а завершился стрельбой, сообщает республиканский главк МВД России в мессенджере MAX.

Сообщение о конфликте поступило в дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району вечером 12 сентября. На место происшествия оперативно выехали следственно‑оперативная группа и наряд патрульно‑постовой службы.

Как выяснилось в результате проверки, местный житель пригласил гостей, в доме играла громкая музыка. Пришедший сосед попросил хозяина дома сделать потише, объяснив, что его малолетние дети не могут уснуть. В ответ последовал грубый отказ. Между соседями завязалась драка.

Через какое-то время в ситуацию вмешался знакомый соседа. Он достал травматический пистолет и сначала выстрелил вверх, а потом – в ноги агрессивному участнику драки. Но остановить побоище это не помогло, и тогда мужчина несколько раз выстрелил оппоненту по туловищу.

На данный момент все участники конфликта установлены и опрошены. Стрелявший мужчина дал признательные показания.

Отделом дознания ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по пунктам "д" и "з" части 2 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), а также составлен административный протокол по статье 20.13 КоАП РФ отмечается в публикации

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках расследования назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно‑медицинская и баллистическая.