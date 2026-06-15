В Алчевске мужчина совершил 5 выстрелов в соседа из пневматического пистолета

Житель ЛНР пять раз выстрелил в соседа из пневматики и получил условный срок В Алчевске мужчина совершил 5 выстрелов в соседа из пневматического пистолета

Москва15 июн Вести.В городе Алчевске Луганской Народной Республики местный житель совершил пять выстрелов в своего соседа. Причиной стало громкое прослушивание музыки, сообщает объединенная пресс-служба судов ЛНР.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина включил музыку на высокой громкости утром воскресенья. Его сосед постучал в дверь, на что тот при открытии двери ответил выстрелами из пневматики.

Мужчина был осужден за умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия.

Гражданин наказан лишением свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев сказано в канале судов ЛНР в MAX

Также с осужденного взыскано 200 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.