В Екатеринбурге возбудил дело после того, как мужчина застрелил ухажера экс-жены СК возбудил дело после убийства мужчиной сожителя бывшей жены в Екатеринбурге

Москва14 ноя Вести.Уголовное дело возбудили в Екатеринбурге, где мужчина убил сожителя бывшей жены, а затем покончил с собой. Об этом сообщает управление МВД России по Свердловской области в MAX.

По данным ведомства, причиной трагедии стала ревность. Андрей 1983 года рождения развелся с женой весной этого года, после 15 лет брака. А 14 ноября днем он выстрелил в сожителя бывшей супруги из советского охотничьего самозарядного карабина Симонова. После преступления мужчина добровольно ушел из жизни.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). По данным СКР, в настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал говорится в сообщении

Жертвой убийства стал Дмитрий 1986 года рождения. Андрей более четырех часов поджидал его за рулем белой Chery на улице Шаумяна. На оружие у него было разрешение.

Установлено, что мужчина выстрелил в соперника более двух раз в разные части тела. Прежде чем нажать на курок, Андрей попрощался с родными, сказал, что любит бывшую жену и не может без нее жить.

После убийства он чуть отъехал от места происшествия, затем вышел из машины и покончил с собой.

У Андрея с экс-супругой остались двое общих несовершеннолетних сыновей.