У убийцы сожителя экс-жены в Екатеринбурге было разрешение на карабин Симонова

Застреливший соперника екатеринбуржец законно владел карабином Симонова У убийцы сожителя экс-жены в Екатеринбурге было разрешение на карабин Симонова

Москва14 ноя Вести.У мужчины, который застрелил сожителя бывшей жены в Екатеринбурге, было разрешение на владение карабином Симонова, именно из этого оружия были произведены выстрелы. Об этом сообщает управление МВД России по Свердловской области в MAX.

В качестве орудия преступления он применил советский охотничий самозарядный карабин Симонова, более известный среди охотников как СКС, на который у него имелось разрешение говорится в сообщении

Уточняется, что в соперника мужчина выстрелил более двух раз в разные части тела. После убийства он сказал, что любит свою бывшую супругу и не может без нее жить, и покончил с собой.

По данным МВД, причиной трагедии могла стать ревность. Возбуждено уголовное дело.