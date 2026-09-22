Москва22 сенВести.В городе Уфе вынесен обвинительный приговор медицинской сестре, которая не спасла своего новорожденного ребенка. Вердикт в ее отношении вынес Верховный суд Республики Башкортостан, пресс-служба которого и сообщила об этом.
Девушка родила младенца в унитаз в своем доме и вместо оказания ему помощи, ничего не сделала. Младенец захлебнулся в воде и умер. Девушка проходила фигуранткой по делу по ст. 106 УК РФ.
Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободынаписано в публикации
Сама девушка свою вину признала. Приговор в законную силу не вступил.