Медсестру из Башкирии осудили на 2 года после убийства своего новорожденного

Суд Башкирии приговорил медсестру к 2 годам за убийство своего новорожденного Медсестру из Башкирии осудили на 2 года после убийства своего новорожденного

Москва22 сен Вести.В городе Уфе вынесен обвинительный приговор медицинской сестре, которая не спасла своего новорожденного ребенка. Вердикт в ее отношении вынес Верховный суд Республики Башкортостан, пресс-служба которого и сообщила об этом.

Девушка родила младенца в унитаз в своем доме и вместо оказания ему помощи, ничего не сделала. Младенец захлебнулся в воде и умер. Девушка проходила фигуранткой по делу по ст. 106 УК РФ.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы написано в публикации

Сама девушка свою вину признала. Приговор в законную силу не вступил.