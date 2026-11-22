Главе СК представят доклад по делу о гибели младенца в тюменском роддоме

Бастрыкин ожидает доклад по делу о смерти младенца в Тюменской области Главе СК представят доклад по делу о гибели младенца в тюменском роддоме

Москва22 ноя Вести.Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели новорожденного в Тюменской области. Об этом ведомство сообщает в MAX.

К председателю СК РФ в социальных медиа обратилась жительница Тюмени, которая сообщила, что из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи при родах и последующих реанимационных мероприятий ее ребенок скончался.

По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность) говорится в сообщении

О ходе расследования дела и по доводам публикации доложит руководитель СУ СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков.