Москва22 нояВести.Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели новорожденного в Тюменской области. Об этом ведомство сообщает в MAX.
К председателю СК РФ в социальных медиа обратилась жительница Тюмени, которая сообщила, что из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи при родах и последующих реанимационных мероприятий ее ребенок скончался.
По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)говорится в сообщении
О ходе расследования дела и по доводам публикации доложит руководитель СУ СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков.