Бастрыкину доложат о расследовании смерти младенца в роддоме Саратова

После смерти младенца в роддоме Саратова СК завел дело о халатности Бастрыкину доложат о расследовании смерти младенца в роддоме Саратова

Москва12 ноя Вести.В центральный аппарат СК будет представлен доклад о расследовании обстоятельств смерти новорожденного в перинатальном центре Саратова, сообщает СК РФ в MAX.

Ранее ряд СМИ сообщил, что там в августе в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи умер младенец, а у его матери возникли обусловленные ходом родоразрешения осложнения.

СУ СК России по Саратовской области возбудило уголовное дело по статье "Халатность".

В центральный аппарат ведомства представят доклад о расследовании обстоятельств халатности, повлекшей гибель новорожденного в перинатальном центре Саратовской области говорится в публикации

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования и установленных обстоятельствах, проинформировали в ведомстве.