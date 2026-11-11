Уголовное дело возбудили в Саратове из-за осложнений у женщины после родов

В Саратове возбудили дело после родов с осложнениями Уголовное дело возбудили в Саратове из-за осложнений у женщины после родов

Москва11 ноя Вести.Уголовное дело о халатности возбудили в Саратове после родов, которые привели к осложнениям. Об этом сообщает управление СК России по Саратовской области в MAX.

По данным ведомства, роженице не оказали медицинскую помощь надлежащим образом.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека) говорится в публикации

Уточняется, что 14 августа 31-летняя местная жительница поступила в областной клинический перинатальный центр Саратова. Там ей провели стимуляцию родовой деятельности, после чего у женщины возникли проблемы со здоровьем.