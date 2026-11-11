Москва11 нояВести.Уголовное дело о халатности возбудили в Саратове после родов, которые привели к осложнениям. Об этом сообщает управление СК России по Саратовской области в MAX.
По данным ведомства, роженице не оказали медицинскую помощь надлежащим образом.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека)говорится в публикации
Уточняется, что 14 августа 31-летняя местная жительница поступила в областной клинический перинатальный центр Саратова. Там ей провели стимуляцию родовой деятельности, после чего у женщины возникли проблемы со здоровьем.