Дело возбудили после смерти петербургского школьника, получившего травму шеи В Петербурге возбудили дело после смерти мальчика, получившего травму шеи

Москва17 ноя Вести.В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после смерти 10-летнего школьника, госпитализированного с травмой шеи. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.

Днем 12 ноября в больницу был доставлен 10-летний мальчик с травмой шеи, который позже скончался. Для детального установления всех обстоятельств смерти малолетнего в следственном отделе по Красносельскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело говорится в сообщении

В рамках расследования назначены экспертизы. Ход расследования взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.