Глава СК Бастрыкин затребовал доклад о гибели ребенка в больнице на Сахалине

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели ребенка в больнице на Сахалине Глава СК Бастрыкин затребовал доклад о гибели ребенка в больнице на Сахалине

Москва17 ноя Вести.Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о гибели в больнице на Сахалине 3-летнего мальчика после операции по исправлению косоглазия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Сахалинской области Андрею Исаеву Исаеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела говорится в канале СК на платформе MAX

Ранее сообщалось, что после гибели мальчика в Южно-Сахалинске было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). В рамках расследования назначены экспертизы.

Согласно предварительным данным следствия, госпитализация ребенка была плановой. Операция длилась около получаса, шла в штатном режиме. Однако при пробуждении мальчика после наркоза у него внезапно произошла остановка сердца и дыхания. Реанимационные мероприятия положительного результата не дали.