Москва16 нояВести.На Сахалине по факту гибели малолетнего ребенка после медицинской операции возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По версии следствия, малолетний мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение города Южно-Сахалинска, где врачи провели ему хирургическое вмешательство под общим наркозом. Процедура, длившаяся около получаса, прошла в штатном режиме. Однако при выходе ребенка из медикаментозного сна у него внезапно произошла остановка сердца и дыхания. Реанимационные мероприятия, проведенные медицинским персоналом, положительного результата не дали — спасти мальчика не удалосьговорится в сообщении на сайте ведомства
В настоящее время изъята документация, допрашиваются медицинские работники и другие свидетели.
Ранее сообщалось, что погиб трехлетний мальчик. Он умер после плановой операции по коррекции косоглазия.