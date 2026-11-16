По факту гибели ребенка после операции на Сахалине возбуждено уголовное дело

На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка после операции По факту гибели ребенка после операции на Сахалине возбуждено уголовное дело

Москва16 ноя Вести.На Сахалине по факту гибели малолетнего ребенка после медицинской операции возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, малолетний мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение города Южно-Сахалинска, где врачи провели ему хирургическое вмешательство под общим наркозом. Процедура, длившаяся около получаса, прошла в штатном режиме. Однако при выходе ребенка из медикаментозного сна у него внезапно произошла остановка сердца и дыхания. Реанимационные мероприятия, проведенные медицинским персоналом, положительного результата не дали — спасти мальчика не удалось говорится в сообщении на сайте ведомства

В настоящее время изъята документация, допрашиваются медицинские работники и другие свидетели.

Ранее сообщалось, что погиб трехлетний мальчик. Он умер после плановой операции по коррекции косоглазия.