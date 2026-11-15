Москва15 нояВести.В Южно-Сахалинске скончался трехлетний мальчик – он умер после плановой операции по коррекции косоглазия. Об этом сообщил Telegram-канал "112".
Отмечается, что ребенка положили в Сахалинскую областную клиническую больницу. 10 ноября ему сделали операцию под общим наркозом. Вмешательство заняло около 30 минут.
Когда пациент начал приходить в себя после наркоза, у него внезапно остановились дыхание и сердце. Врачи пытались его реанимировать, но безуспешно.
Когда мальчик начал выходить из наркоза, у него остановились дыхание и сердце. Медики пытались реанимировать ребёнка, но спасти его не удалосьговорится в публикации
Причину смерти будут выяснять эксперты.