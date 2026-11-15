В Южно-Сахалинске трехлетний ребенок умер после операции по коррекции косоглазия

На Сахалине трехлетний мальчик умер после плановой операции на глазах В Южно-Сахалинске трехлетний ребенок умер после операции по коррекции косоглазия

Москва15 ноя Вести.В Южно-Сахалинске скончался трехлетний мальчик – он умер после плановой операции по коррекции косоглазия. Об этом сообщил Telegram-канал "112".

Отмечается, что ребенка положили в Сахалинскую областную клиническую больницу. 10 ноября ему сделали операцию под общим наркозом. Вмешательство заняло около 30 минут.

Когда пациент начал приходить в себя после наркоза, у него внезапно остановились дыхание и сердце. Врачи пытались его реанимировать, но безуспешно.

Когда мальчик начал выходить из наркоза, у него остановились дыхание и сердце. Медики пытались реанимировать ребёнка, но спасти его не удалось говорится в публикации

Причину смерти будут выяснять эксперты.