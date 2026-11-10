Средства ПВО сбили за сутки 802 дрона ВСУ и четыре ракеты Rusty в зоне СВО ПВО РФ сбила 802 украинских дрона за сутки

Москва10 ноя Вести.Дежурные средства ПВО за сутки сбили шесть авиабомб, 802 беспилотника и четыре крылатые ракеты Rusty Dagger Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что всего с начала проведения СВО российские войска сбили почти 284 тысячи беспилотников ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты Rusty Dagger и 802 беспилотных летательных аппарата самолетного типа отмечается в сообщении

9 ноября сообщалось, что средства ПВО за сутки уничтожили в зоне спецоперации два снаряда HIMARS и 680 беспилотников ВСУ.