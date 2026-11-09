Российские силы ПВО сбили около 700 БПЛА ВСУ и два снаряда HIMARS за сутки

Средства ПВО за сутки сбили почти 700 дронов ВСУ и два снаряда HIMARS в зоне СВО Российские силы ПВО сбили около 700 БПЛА ВСУ и два снаряда HIMARS за сутки

Москва9 ноя Вести.Средства ПВО за минувшие сутки уничтожили два снаряда HIMARS и 680 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что всего с начала проведения СВО российские войска сбили более 283 тысяч дронов ВСУ.

Сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 680 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

8 ноября в российском оборонном ведомстве заявили, что системы ПВО за сутки перехватили и уничтожили 538 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации.