Москва13 нояВести.Российские военные за неделю подбили в Черном море 15 судов, которые перевозили грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.
За неделю поражено 15 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУговорится в заявлении
Также, добавили в ведомстве, в течение недели силы Черноморского флота уничтожили в северо-западной части Черного моря два безэкипажных катера ВМС Украины.
Ранее Минобороны отчиталось об ударе по сухогрузу, шедшему в порт Одессы, в ночь на 13 ноября.