ВС РФ подбили 15 сухогрузов с имуществом ВСУ за неделю в Черном мор

Российская армия подбила за неделю 15 судов в Черном море с грузами для ВСУ ВС РФ подбили 15 сухогрузов с имуществом ВСУ за неделю в Черном мор

Москва13 ноя Вести.Российские военные за неделю подбили в Черном море 15 судов, которые перевозили грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

За неделю поражено 15 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ говорится в заявлении

Также, добавили в ведомстве, в течение недели силы Черноморского флота уничтожили в северо-западной части Черного моря два безэкипажных катера ВМС Украины.

Ранее Минобороны отчиталось об ударе по сухогрузу, шедшему в порт Одессы, в ночь на 13 ноября.