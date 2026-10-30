Москва30 октВести.Бойцы группировки российских войск "Запад" за сутки уничтожили свыше 170 тяжелых квадрокоптеров и БПЛА самолетного типа противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию начальника пресс-центра группировки Ивана Бигмы.
За сутки уничтожены свыше 220 военнослужащих, 13 автомобилей, 34 робототехнических комплекса [ВСУ]. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, шесть барражирующих боеприпасов и 104 тяжелых квадрокоптера противникасказал он
Ранее сообщалось, что первый в Вооруженных силах Украины (ВСУ) исключительно женский батальон операторов беспилотников "Гарпии" потерял половину своего состава в Запорожской области.