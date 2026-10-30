ВСУ за сутки потеряли более 100 квадрокоптеров в зоне ответственности "Запада" "Западная" группировка за сутки уничтожила 71 беспилотник самолетного типа ВСУ

Москва30 окт Вести.Бойцы группировки российских войск "Запад" за сутки уничтожили свыше 170 тяжелых квадрокоптеров и БПЛА самолетного типа противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию начальника пресс-центра группировки Ивана Бигмы.

За сутки уничтожены свыше 220 военнослужащих, 13 автомобилей, 34 робототехнических комплекса [ВСУ]. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, шесть барражирующих боеприпасов и 104 тяжелых квадрокоптера противника сказал он

Ранее сообщалось, что первый в Вооруженных силах Украины (ВСУ) исключительно женский батальон операторов беспилотников "Гарпии" потерял половину своего состава в Запорожской области.