Первый в ВСУ женский батальон БПЛА "Гарпии" наполовину уничтожен под Запорожьем Первый батальон женщин-дроноводов ВСУ потерял 17 расчетов в Запорожской области

Москва30 окт Вести.Первый в украинской армии исключительно женский батальон операторов беспилотников "Гарпии" потерял половину своего состава в Запорожской области.

Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах РФ.

Батальон "Гарпии" несет существенные потери, около 17 расчетов уже уничтожено, это примерно половина их личного состава сказал собеседник агентства

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что украинские власти стремятся сформировать в обществе отношение к мобилизации женщин как к нормальной практике. Она указала на рост в СМИ числа материалов об участии женщин в обороне Украины, а также акцент на их присутствие в рядах ВСУ.