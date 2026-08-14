ВС РФ при освобождении Белого Колодезя отвлекли противника с помощью НРТК

Боец ВС РФ рассказал об отвлекающем маневре при освобождении Белого Колодезя ВС РФ при освобождении Белого Колодезя отвлекли противника с помощью НРТК

Москва14 авг Вести.Российские бойцы применили наземные робототехнические комплексы для отвлекающего маневра при освобождении Белого Колодезя в Харьковской области.

Об этом рассказал оператор НРТК "Курьер" 27-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии и 128-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Север" с позывным Еврей, чьи слова передает РИА Новости.

Он отметил, что противник не был готов к подобному маневру и в какой-то момент "опешил"

Подразделение мое участвовало в непосредственном освобождении населенного пункта Белый Колодезь. Так сказать, в определенный момент выступало как отвлекающий маневр для противника сказал боец

Он подчеркнул, что его подразделение еще задолго до начала штурма снабжало российскую пехоту боекомплектами и провизией с помощью наземных роботов.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 3 августа поздравил командование и личный состав 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка со взятием под контроль населенного пункта Белый Колодезь.

Военный корреспондент Владимир Разин заявил, что российские бойцы после освобождения Белого Колодезя и Анискина могут отрезать больше десяти занятых боевиками ВСУ населенных пунктов от основной части Харьковской области.