Военный рассказал о неожиданном для ВСУ штурме Белого Колодезя Военный: ВСУ не ожидали штурма Белого Колодезя с применением НРТК

Москва14 авг Вести.ВСУ оказались не готовы к штурму населенного пункта Белый Колодезь под Харьковом, наступление российских военнослужащих стало для них неожиданностью. Об этом ТАСС рассказал оператор наземного роботизированного комплекса (НРТК) 128-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Север" с позывным Еврей.

По словам военнослужащего, командование выбрало подходящее время для наступления и учло погодные условия. Кроме того, российские силы применили тактический прием с использованием НРТК, которого, как утверждается, противник не ожидал.

Противник не был готов к наступлению в Белом Колодезе, в какой-то момент опешил. Нашим командованием было грамотно выбрано время для наступления отметил оператор НРТК

3 августа Минобороны РФ сообщило об освобождении Белого Колодезя. Контроль над населенным пунктов установила группировка войск "Север".