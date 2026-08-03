Москва3 авгВести.Российская армия установила контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка Харьковской областисказано в сообщении
1 августа российские войска освободили населенные пункты Ольговка в Харьковской области и Любицкое в Запорожской области.
Как говорится в Telegram-канале Соловьев.Live, в июле 2026 года Вооруженные силы России освободили в зоне проведения СВО более 728 км² территории — это самый высокий месячный показатель с октября 2024 года.