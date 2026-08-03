ВС РФ освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области

ВС РФ взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области ВС РФ освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области

Москва3 авг Вести.Российская армия установила контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка Харьковской области сказано в сообщении

1 августа российские войска освободили населенные пункты Ольговка в Харьковской области и Любицкое в Запорожской области.

Как говорится в Telegram-канале Соловьев.Live, в июле 2026 года Вооруженные силы России освободили в зоне проведения СВО более 728 км² территории — это самый высокий месячный показатель с октября 2024 года.