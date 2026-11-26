Пленный: ВСУ не забирают тела погибших, чтобы не платить деньги родственникам

Пленный: ВСУ оставляют тела погибших, чтобы не выплачивать деньги родным Пленный: ВСУ не забирают тела погибших, чтобы не платить деньги родственникам

Москва26 ноя Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляет тела погибших украинских военнослужащих, чтобы не выплачивать деньги их родственникам, заявил украинский военнопленный Владимир Янков.

Их никто не забирает. Скорее всего, их не забирают для того, чтобы не платить деньги родным отметил Янков в ролике от Минобороны

Невыплаченные родственникам деньги командиры ВСУ делят между собой, пояснил Янков.

По данным Минобороны, подразделения российской группировки "Юг" взяли в плен несколько военнослужащих 78-й отдельной десантно-штурмовой и 28-й отдельной механизированной бригад ВСУ.

Между тем французские наемники, воюющие на стороне ВСУ, гибнут безымянными.