"Северный Ветер": вернувшимся из плена боевикам ВСУ отказали в медпомощи

Вернувшимся на Украину пленным боевикам ВСУ отказали в медицинской помощи "Северный Ветер": вернувшимся из плена боевикам ВСУ отказали в медпомощи

Москва24 ноя Вести.Украинские военные медицинские учреждения отказывают в оказании помощи боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вернулись на родину в рамках обмена военнопленными 23 октября. Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".

Подчеркивается, что некоторые медицинские учреждения игнорируют жалобы родственников вернувшихся боевиков ВСУ, а некоторые требуют взятки.

Родственники военнослужащих ВСУ жалуются, что вернувшимся из плена украинским военным не оказывают медицинской помощи отмечается в публикации

Уточняется, что таким образом медслужба ВСУ пытается оказать давление на пленных для подписания контракта с украинской армией.

19 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый масштабный обмен пленными между Россией и Украиной находится в финальной стадии согласования. По его словам, специальные службы двух стран занимаются сверкой списков.