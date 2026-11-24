Москва24 нояВести.Украинские военные медицинские учреждения отказывают в оказании помощи боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вернулись на родину в рамках обмена военнопленными 23 октября. Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".
Подчеркивается, что некоторые медицинские учреждения игнорируют жалобы родственников вернувшихся боевиков ВСУ, а некоторые требуют взятки.
Родственники военнослужащих ВСУ жалуются, что вернувшимся из плена украинским военным не оказывают медицинской помощиотмечается в публикации
Уточняется, что таким образом медслужба ВСУ пытается оказать давление на пленных для подписания контракта с украинской армией.
19 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый масштабный обмен пленными между Россией и Украиной находится в финальной стадии согласования. По его словам, специальные службы двух стран занимаются сверкой списков.