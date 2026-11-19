Масштабный обмен пленными между РФ и Украиной в финальной стадии согласования Песков: спецслужбы РФ и Украины сверяют списки для обмена пленными

Москва19 ноя Вести.Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной находится в финальной стадии согласования. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ИС "Вести".

Специальные службы двух стран занимаются сверкой списков, уточнил Песков.

Он сейчас в финальной стадии согласования. Мы надеемся, что в самое ближайшее время он произойдет. По крайней мере, была в Абу-Даби достигнута такая договоренность. Специальные службы сейчас занимаются сверкой списков. Как только эта сверка будет завершена, то процесс также с участием омбудсменов будет произведен сообщил он

Ранее о процессе согласования представителями России, Украины и США параметров крупного обмена военнопленными сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, речь идет о проведении очередного и, вероятно, самого масштабного обмена за все время.