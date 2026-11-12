Песков заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной требует проработки

Песков: детали обмена пленными между РФ и Украиной надо еще проработать Песков заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной требует проработки

Москва12 ноя Вести.Детали нового обменами пленными между Россией и Украиной надо еще проработать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Конечно, их же надо проработать еще сказал Песков в эфире одного из федеральных каналов

В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что представители России, Украины и США сейчас согласуют параметры обмена военнопленными, который, вероятно, может стать самым масштабным за весь период с 2025 года.

Как ранее сообщал глава российской делегации Владимир Мединский, на трехсторонних переговорах в Абу-Даби стороны договорились о масштабном обмене пленными.

При обмене пленными между Россией и Украиной с каждой стороны будет более тысячи человек, сообщал первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин в интервью ИС "Вести".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне отметил, что с 2025 года с Украиной проведено уже 35 обменов пленными, а с каждой стороны возвращены порядка 5 тысяч человек.