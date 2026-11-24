ВСУ из-за большого потока раненых направляют их в гражданские больницы в Сумах ТАСС: лечение жителей из-за потока раненых боевиков ВСУ ограничили в Сумах

Москва24 ноя Вести.Приемы и лечение местных жителей в больницах украинского города Сумы ограничили из-за большого потока раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Несмотря на развертывание командованием ВСУ дополнительных полевых госпиталей, они не справляются с потоком раненых в Сумской области. В связи с этим ВСУ стали направлять раненых в гражданские больницы города Сумы, которым, в свою очередь, пришлось ограничить приемы и лечение местных жителей сообщил собеседник агентства

Как ранее сообщал Telegram-канал "Северный ветер", необученные украинские боевики из расчетов БПЛА и погранотрядов Госпогранслужбы несут большие потери в Сумской области.

По его данным, украинское командование перебросило на сумское направление отдельный отряд БПЛА спецназначения "Квантум" Нацгвардии. Уточняется, что большая часть военных в отряде не имеет боевого опыта, также существуют проблемы с укомплектованием.

Накануне стало известно, что российские военные отразили попытку ВСУ захватить Алексеевку в Сумском районе.