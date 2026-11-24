"Северный ветер": ВС РФ отразили атаку ВСУ на Алексеевку в Сумском районе

Российские военные сорвали попытку ВСУ овладеть Алексеевкой "Северный ветер": ВС РФ отразили атаку ВСУ на Алексеевку в Сумском районе

Москва24 ноя Вести.Российские военные отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватить Алексеевку в Сумском районе. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

В Сумском районе ВСУ не удалось осуществить замысел с наскока овладеть Алексеевкой и теперь несут потери сказано в сообщении

Тем временем штурмовые группы российской группировки войск "Север" продолжают продвижение в лесопосадках в районе Груновки.

Как ранее сообщал "Северный ветер", необученные украинские боевики из расчетов БПЛА и погранотрядов Госпогранслужбы несут большие потери в Сумской области.

Позже стало известно, что украинское командование перебросило на сумское направление отдельный отряд БПЛА спецназначения "Квантум" Нацгвардии. Как уточнялось, большая часть военных в отряде не имеет боевого опыта, также существуют проблемы с укомплектованием.