Москва24 нояВести.Российские военные отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватить Алексеевку в Сумском районе. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
В Сумском районе ВСУ не удалось осуществить замысел с наскока овладеть Алексеевкой и теперь несут потерисказано в сообщении
Тем временем штурмовые группы российской группировки войск "Север" продолжают продвижение в лесопосадках в районе Груновки.
Как ранее сообщал "Северный ветер", необученные украинские боевики из расчетов БПЛА и погранотрядов Госпогранслужбы несут большие потери в Сумской области.
Позже стало известно, что украинское командование перебросило на сумское направление отдельный отряд БПЛА спецназначения "Квантум" Нацгвардии. Как уточнялось, большая часть военных в отряде не имеет боевого опыта, также существуют проблемы с укомплектованием.