Киев перебросил отряд спецназначения Нацгвардии Украины под Сумы Командование ВСУ перебросило отряд спецназначения Нацгвардии Украины под Сумы

Москва22 ноя Вести.Украинское командование перебросило на сумское направление отдельный отряд БПЛА спецназначения "Квантум" Нацгвардии, сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

Уточняется, что подразделение было сформировано весной. Большая часть военных в отряде не имеет боевого опыта, также существуют проблемы с укомплектованием.

Украинским командованием на сумское направление переброшен отдельный отряд беспилотных систем специального назначения "Квантум" НГУ говорится в публикации

Ранее в Telegram-канале сообщили о ликвидации под Сумами фотографа, националиста, боевика ВСУ Артура Назарова, отметившегося съемками "евромайдана" в 2014 году.