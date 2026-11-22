Москва22 нояВести.Украинское командование перебросило на сумское направление отдельный отряд БПЛА спецназначения "Квантум" Нацгвардии, сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".
Уточняется, что подразделение было сформировано весной. Большая часть военных в отряде не имеет боевого опыта, также существуют проблемы с укомплектованием.
Украинским командованием на сумское направление переброшен отдельный отряд беспилотных систем специального назначения "Квантум" НГУговорится в публикации
Ранее в Telegram-канале сообщили о ликвидации под Сумами фотографа, националиста, боевика ВСУ Артура Назарова, отметившегося съемками "евромайдана" в 2014 году.