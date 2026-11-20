Москва20 нояВести.Фотографа, националиста, боевика вооруженных сил Украины Артура Назарова, отметившегося съемками "евромайдана" в 2014 году, ликвидировали в Сумской области, сообщил Telegram-канал "Северный ветер".
В начале специальной военной операции Назаров организовал диверсионную группу, которая под видом мирных жителей бросала в российскую технику бутылки с зажигательной смесью, добавили авторы канала.
Ликвидирован медийный боевик… Идейный националист, известный как фотограф "майдана" Назаров Артур Олеговичговорится в сообщении
Ранее агентство ТАСС сообщило об уничтожении командного пункта 6-го полка Сил специальных операций Украины в Харьковской области. По данным журналистов, украинский спецназ понес существенные потери.