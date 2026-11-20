"Северный ветер": фотографа "майдана" из ВСУ Назарова уничтожили под Сумами

Украинский фотограф-националист, снимавший "майдан", ликвидирован под Сумами "Северный ветер": фотографа "майдана" из ВСУ Назарова уничтожили под Сумами

Москва20 ноя Вести.Фотографа, националиста, боевика вооруженных сил Украины Артура Назарова, отметившегося съемками "евромайдана" в 2014 году, ликвидировали в Сумской области, сообщил Telegram-канал "Северный ветер".

В начале специальной военной операции Назаров организовал диверсионную группу, которая под видом мирных жителей бросала в российскую технику бутылки с зажигательной смесью, добавили авторы канала.

Ликвидирован медийный боевик… Идейный националист, известный как фотограф "майдана" Назаров Артур Олегович говорится в сообщении

Ранее агентство ТАСС сообщило об уничтожении командного пункта 6-го полка Сил специальных операций Украины в Харьковской области. По данным журналистов, украинский спецназ понес существенные потери.