РИА: боевик из "Правого сектора" Кладько ликвидирован под Сумами

Боевик из "Правого сектора" Кладько ликвидирован под Сумами РИА: боевик из "Правого сектора" Кладько ликвидирован под Сумами

Москва9 сен Вести.Боевик Сергей Кладько из запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор" ликвидирован под Сумами, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

По имеющимся данным, Кладько был широко известен в неонацистских кругах.

В результате авиаудара ликвидирован медийный нацист "Правого сектора", командир разведгруппы Кладько Сергей сообщил собеседник агентства

Представитель силовых структур отметил, что Кладько был ранее судим и в период службы в ВСУ был связан с вымогательством.

Ранее публичная попытка украинского националиста, бывшего лидера организации "Правый сектор" (признана в РФ экстремистской и запрещена) Дмитрия Яроша (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) фактически оправдать Волынскую резню шокировала всю Польшу.