Москва16 ноя Вести.Вооруженные силы РФ ликвидировали в ДНР львовского националиста и политика из партии "Свобода" (признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ) Николая Зинько. Об этом сообщили в российских силовых структурах РИА Новости.

По данным источника, он занимал должность заместителя комбата 5-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

В ДНР ликвидирован идейный нацист - заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригаду ВСУ старший лейтенант Зинько Николай рассказал собеседник

В материале также говорится, что Зинько носил позывной Камаз. На момент ликвидации боевику ВСУ было 39 лет.

Ранее также сообщалось, что бойцы ВС РФ ликвидировали несколько боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые хотели зайти в Шиловку с украинским флагом.