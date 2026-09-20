Экс-член "Правого сектора" Карпюк ликвидирован на Украине "Укринформ": на Украине ликвидировали экс-члена "Правого сектора" Карпюка

Москва20 сен Вести.Бывший член националистической организации "Правый сектор" (признан террористической, экстремистской организацией и запрещен в РФ) Николай Карпюк ликвидирован в ходе боевых действий на Украине. Об этом пишет агентство "Укринформ".

Подчеркивается, что Карпюк также был зампредом украинской организации УНА-УНСО (запрещена в России).

В бою с россиянами погиб общественный деятель, ...соучредитель УНА-УНСО … Николай Карпюк отмечается в публикации

Других подробностей не приводится.

Девятого сентября сообщалось, что боевик запрещенного "Правого сектора" Сергей Кладько ликвидирован под Сумами.