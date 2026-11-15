Роту охраны Воздушных сил Украины перебросили в Сумскую область как пехоту "Северный ветер": роту охраны ВВС Украины перебросили на передовую

Москва15 ноя Вести.Переброшенную в Сумскую область роту охраны 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил Украины отправят на передовую в качестве пехоты, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Переброску провели в рамках ротации военнослужащих сводного подразделения Воздушных сил Украины.

В Сумскую область прибыла рота охраны 25-й бригады транспортной авиации ВС Украины. Они будут выполнять задачи на передовых позициях в качестве пехоты отмечает "Северный ветер"

Ранее на сумское направление передислоцировали бригаду ВСУ, сформированную в Тернопольской области. Командный состав бригады состоит из офицеров, снятых с должностей и отправленных в резерв.