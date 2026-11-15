Москва15 нояВести.Переброшенную в Сумскую область роту охраны 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил Украины отправят на передовую в качестве пехоты, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Переброску провели в рамках ротации военнослужащих сводного подразделения Воздушных сил Украины.
В Сумскую область прибыла рота охраны 25-й бригады транспортной авиации ВС Украины. Они будут выполнять задачи на передовых позициях в качестве пехотыотмечает "Северный ветер"
Ранее на сумское направление передислоцировали бригаду ВСУ, сформированную в Тернопольской области. Командный состав бригады состоит из офицеров, снятых с должностей и отправленных в резерв.