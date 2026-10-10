Москва10 окт Вести.Российские войска пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать окружение в Харьковской области, сообщает пресс-центр российской группировки войск "Север".

Штурмовые группы противника на боевой бронированной машине предприняли попытку деблокировать окруженные подразделения ВСУ в районе Великого Бурлука. В результате своевременного выявления и огневого поражения прорыв окружения не допущен... Продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотное и Котовка