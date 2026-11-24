Москва24 нояВести.Штурмовики группировки войск "Север" продолжают продвижение в районе населенных пунктов Приколотное и Бугаевка Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".
На волчанском и великобурлукском направлениях наши штурмовики с тяжелыми боями продвигаются в районе Приколотного и Бугаевкиговорится в публикации
Уточняется, что за сутки российские бойцы продвинулись вперед на 600 метров.
Ранее "Северный ветер" сообщил, что российские военные отразили попытку украинских боевиков захватить Алексеевку в Сумском районе.