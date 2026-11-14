ВСУ развернули в Сумской области дополнительные госпитали из-за потерь на фронте "Северный ветер": дополнительные госпитали ВСУ развернуты под Сумами

Москва14 ноя Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) развернули в Сумской области дополнительные военные госпитали из-за растущих потерь на фронте, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

При этом медики приехали в госпитали без оборудования и медицинских принадлежностей.

Из-за растущего количества раненых в Сумской области украинское командование дополнительно развернуло части 61-го военного мобильного госпиталя отмечает "Северный ветер"

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что безвозвратные потери ВСУ достигли 1,6 млн человек. Об огромных потерях свидетельствуют и темпы мобилизации в стране.

Между тем бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель отметила, что мобилизация на Украине стала пыткой для граждан и источником обогащения для чиновников.