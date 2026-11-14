Москва14 нояВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) развернули в Сумской области дополнительные военные госпитали из-за растущих потерь на фронте, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
При этом медики приехали в госпитали без оборудования и медицинских принадлежностей.
Из-за растущего количества раненых в Сумской области украинское командование дополнительно развернуло части 61-го военного мобильного госпиталяотмечает "Северный ветер"
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что безвозвратные потери ВСУ достигли 1,6 млн человек. Об огромных потерях свидетельствуют и темпы мобилизации в стране.
Между тем бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель отметила, что мобилизация на Украине стала пыткой для граждан и источником обогащения для чиновников.