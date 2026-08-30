Украина скрывает число погибших в Сумской и Харьковской областях Соловьёв: Киев не собирается забирать погибших в Сумской и Харьковской областях

Москва30 авг Вести.Лесополосы и населенные пункты в Сумской и Харьковской областях завалены трупами, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) не собираются забирать, чтобы скрыть свои потери. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Телеведущий назвал трагедией для украинцев то, что происходит на этих территориях, так как мирные граждане не знают, куда делись их родные и близкие.

Потому что там целые не то что лесополосы, но населенные пункты завалены трупами, которые Украина не собирается забирать, чтобы не показывать свои потери. И я уж не говорю о том жутком запахе, который стоит над этими местами, потому что война вообще, так скажем, прямо – страшно, это тяжело, это жестоко. Но Украина своих просто бросает в таких количествах, что, когда все эти цифры всплывут, станет страшно сказал Соловьёв

Ранее сообщалось, что украинские боевики не испытывают восторга от нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, которого, как и его предшественника Александра Сырского, не беспокоят потери среди личного состава