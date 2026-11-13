Военные ВСУ отказали властям Конотопа в помощи с восстановлением инфраструктуры

Власти Конотопа просили ВСУ о помощи, но получили отказ Военные ВСУ отказали властям Конотопа в помощи с восстановлением инфраструктуры

Москва13 ноя Вести.Военные отказали властям Конотопа в помощи с восстановлением инфраструктуры на фоне продолжающихся перебоев с электро- и водоснабжением в городе. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".

Администрация города обратилась к командованию 8 корпуса ДШВ (десантно-штурмовых войск - прим.ред.) с просьбой выделить инженерные подразделения для оказания помощи в восстановлении объектов инфраструктуры, но получили отказ говорится в публикации

По данным канала, большинство военнослужащих корпуса занято на строительстве командных пунктов, а свободный личный состав несет службу на передовых позициях вместо пехоты.

Ранее "Северный ветер" сообщал, что военные Нацгвардии Украины незаконно торгуют снарядами.