Власти Киева не спешат восстанавливать связь и интернет В Киеве не спешат восстанавливать связь и интернет из-за угрозы нового Майдана

Москва5 окт Вести.Киевские власти специально не спешат восстанавливать связь и интернет-соединение на территории города из-за угрозы начала нового Майдана.

Об этом агентству РИА Новости сообщила представитель российских силовых структур.

Все мы знаем, что в последнее время активизировались удары ВС РФ по дата-центрам на территории Украины, а именно в Киеве. Повреждения получили такие операторы, например, как "Киевстар", провайдер KievNet, также не работали некоторые телеканалы, например "Армия.TV". Что самое интересное, власти не спешат восстанавливать связь и интернет-соединение на территории Киева сообщили в силовых структурах

По информации собеседницы агентства, на Украине растет число активистов, призывающих к протестным акциям в Киеве. Недовольство киевлян гуманитарной обстановкой усиливается, как и число претензий к действующей власти. В украинской столице также появляются различного рода активисты, например, бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тодоров, призывающий граждан выступить против главы киевского режима Владимира Зеленского.

В социальных сетях, отметила представитель силовых структур, все чаще звучат требования установить четкие сроки службы в ВСУ, ограничить полномочия сотрудников территориальных центров комплектования, отказаться от мобилизации женщин и ужесточить борьбу с коррупцией.

Мы видим, что на данный момент идут призывы к созданию нового Майдана. Не исключено, что эти акции протеста, которые выстраиваются на территории Украины, четко курируются западными странами, которые хотят показать Зеленскому, что они контролируют его не только извне финансами, но и изнутри страны сообщила собеседница агентства

Так, 23 сентября крупные украинские интернет-провайдеры сообщили о масштабной аварии в работе своих сетей в Киеве. Позже стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удары по центрам обработки данных "Бимобайл" и "Парковый", второй получил серьезные повреждения и прекратил работу.

Между тем, российские военные продолжают наносить удары по логистическим и коммуникационным центрам Украины. В ходе ночных атак 1 октября был поражен дата-центр Hosting-UA в Одессе, который обрабатывал разведданные для ВСУ, сообщили в Минобороны России.