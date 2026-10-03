Киевляне ищут способы сообщать о засадах военкомов на фоне проблем с интернетом

В Киеве ищут новый способ сообщать о засадах ТЦК из-за проблем с интернетом Киевляне ищут способы сообщать о засадах военкомов на фоне проблем с интернетом

Москва3 окт Вести.Жители Киева на фоне проблем с интернетом ищут альтернативные способы оповещения друг друга о засадах военкомов. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

Они рассказали РИА Новости, что из-за постоянных случаев бусификации люди стали объединяться и создавать различные Telegram-каналы и паблики. Там они сообщают о передвижениях сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналога российских военкоматов).

В связи с ощутимыми проблемами со связью и в том числе с интернетом жители Киева и других городов с такими же проблемами ищут альтернативные методы оповещения о засадах ТЦК сказала представитель силовых структур

На Украине уже не первый месяц фиксируется острая нехватка личного состава армии. Из-за этого местные военкомы проводят так называемую бусификацию: людей мобилизуют насильно, часто забирая прямо с улицы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это явление "мясорубкой на колесах".