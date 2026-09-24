Ремонт разрушенной на Украине инфраструктуры не входит в приоритеты Киева Публицист Кеворкян: Киев не заинтересован в ремонте поврежденной инфраструктуры

Москва24 сен Вести.Восстановление поврежденной на Украине инфраструктуры, в том числе связи и интернета, не входит в список приоритетов киевского режима. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель Telegram-канала "Украина.ру" Константин Кеворкян.

Он отметил, что политические элиты на Украине на сегодняшний день отдают предпочтение только вопросам, связанным с оплатой армии и воровством государственных денег.

Восстановление инфраструктуры, конечно же, не входит в приоритеты Киева, поскольку есть две наиболее важных для него вещи. Первое – это оплата армии, второе – это набивание собственных кошельков отметил Кеворкян

Публицист не исключил, что западные партнеры Киева могут прийти на помощь и помочь с восстановлением инфраструктуры.

Могут ли прийти на помощь западные партнеры, которые в значительной степени и являются теми компаньонами, которые содержат инфраструктуру связи на Украине? Вполне могут. Но для этого опять-таки требуется оборудование, требуется время, а те проблемы, которые приходится решать Украине, их нужно решать сейчас и немедленно добавил он

Ранее сообщалось, что в центре Киева наблюдается отсутствие интернета. Предположительно, в результате ударов был поврежден узел интернет-провайдера Etherlink.

Накануне Вооруженные силы РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов ударили по центрам обработки данных, задействованных в интересах ВСУ.