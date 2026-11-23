Москва23 нояВести.Французские наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), гибнут безымянными, заявил источник ТАСС.
Это происходит из-за особенностей ведения боевых действий. Зачастую о предположительном месте гибели могут знать только отправившие наемников на передовую командиры, однако подобные сведения обычно скрывают.
Сейчас ситуация складывается таким образом, что иностранцы, которых ВСУ отправляют на фронт, включая французов, информация о которых периодически поступает, они гибнут безымяннымиприводит ТАСС слова источника
Радиостанция RFI передала, что военнослужащие Франции с лета 2026 года могут находиться на Украине.
Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что французские наемники воюют хуже боевиков ВСУ.