Воюющие на стороне ВСУ французы гибнут безымянными Погибшие в рядах ВСУ французы остаются безымянными

Москва23 ноя Вести.Французские наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), гибнут безымянными, заявил источник ТАСС.

Это происходит из-за особенностей ведения боевых действий. Зачастую о предположительном месте гибели могут знать только отправившие наемников на передовую командиры, однако подобные сведения обычно скрывают.

Сейчас ситуация складывается таким образом, что иностранцы, которых ВСУ отправляют на фронт, включая французов, информация о которых периодически поступает, они гибнут безымянными приводит ТАСС слова источника

Радиостанция RFI передала, что военнослужащие Франции с лета 2026 года могут находиться на Украине.

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что французские наемники воюют хуже боевиков ВСУ.