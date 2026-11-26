Москва26 нояВести.Украинские военнослужащий Владимир Янков принял решение сдаться в плен после получения на телефон рассылки от ВС РФ с призывом сложить оружие.
По его словам, он предпочел гибели на поле боя жизнь и "человеческое отношение", передает ТАСС со ссылкой на видео Минобороны России.
Начали приходить сообщения на телефон о сдаче в плен, и я решил, что зачем умирать. Лучше сдаться в плен, где отношения обещали человеческоесказал украинский военный
Он уточнил, что был взят в плен в Дружковке. Украинец также обратился к своей матери, попросив не переживать за него и заверив, что получает всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что боевикам ВСУ, вернувшимся из России в рамках обмена пленными, отказывают на родине в медицинской помощи. Некоторые медучреждения игнорируют жалобы родственников боевиков, а отдельные требуют взятки за оказание помощи.