Украинский военный сложил оружие после получения на телефон рассылки от ВС РФ

"Зачем умирать": боевик ВСУ сдался в плен, получив рассылку от ВС РФ Украинский военный сложил оружие после получения на телефон рассылки от ВС РФ

Москва26 ноя Вести.Украинские военнослужащий Владимир Янков принял решение сдаться в плен после получения на телефон рассылки от ВС РФ с призывом сложить оружие.

По его словам, он предпочел гибели на поле боя жизнь и "человеческое отношение", передает ТАСС со ссылкой на видео Минобороны России.

Начали приходить сообщения на телефон о сдаче в плен, и я решил, что зачем умирать. Лучше сдаться в плен, где отношения обещали человеческое сказал украинский военный

Он уточнил, что был взят в плен в Дружковке. Украинец также обратился к своей матери, попросив не переживать за него и заверив, что получает всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что боевикам ВСУ, вернувшимся из России в рамках обмена пленными, отказывают на родине в медицинской помощи. Некоторые медучреждения игнорируют жалобы родственников боевиков, а отдельные требуют взятки за оказание помощи.