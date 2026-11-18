Москва18 нояВести.Киевский режим и Запад договорились о бесперебойной мобилизации на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью РИА Новости.
Запад старается не замечать пытки, которые стали важнейшим инструментом принудительной мобилизации на Украине, отметил Мирошник.
По сути, они подписали с Украиной договор, согласно которому Киев обязан бесперебойно мобилизовать население для ведения боевых действийприводит РИА Новости слова Мирошника
Согласно докладу аудиторов Пентагона, Госдепартамента США и Агентства США по международному развитию (USAID) мобилизация на Украине привела к острой нехватке рабочей силы. Кадров не хватает в гуманитарной области и реальном секторе экономики Украины.
Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель отметила, что мобилизация на Украине превратилась в пытку для граждан и источник незаконного обогащения для военных чиновников.