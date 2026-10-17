Пленный ВСУ рассказал, как ТЦК забрал его на фронт прямо во время рейса

Украинского дальнобойщика мобилизовали прямо во время рейса Пленный ВСУ рассказал, как ТЦК забрал его на фронт прямо во время рейса

Москва17 окт Вести.Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине мобилизовали водителя-дальнобойщика Сергея Ананьева, когда тот возвращался из рейса в Турцию. Об этом рассказал сам военнослужащий ВСУ, попавший в российский плен в районе Славянско-Краматорской агломерации.

По словам Ананьева, его грузовик остановили сотрудники ТЦК совместно с полицией на посту в городе Летичев Хмельницкой области.

Я водитель дальнобойщик, ехал из Турции на Украину. И в городе Литычеве, Хмельницкая область, на посту меня остановили ТЦК с полицией и забрали сообщил пленный

Он утверждает, что медицинское освидетельствование прошло формально: врачи ограничились вопросами, не проводя анализов и обследований. После мобилизации Ананьева вместе с другими военнослужащими направили на позиции, не объяснив боевую задачу. По его словам, командование обещало дать необходимые указания уже после прибытия.

Боевик также рассказал, что вскоре после прибытия группа попала под удары беспилотников и минометный обстрел. Бойцы укрылись в здании, где впоследствии им предложили сдаться.

Надо было сразу сдаваться признался Ананьев

По его словам, после продолжительного обстрела группа на следующее утро сложила оружие. Ананьев заявил, что в российском плену с ним обращались нормально и не применяли физического насилия.