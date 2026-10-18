Москва18 октВести.После ухода главы киевского режима Владимира Зеленского возглавить Украину сможет только спикер парламента.
Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Он пояснил, что президент США Дональд Трамп, говоря о необходимости проведения выборов, имеет ввиду отстранение Зеленского, а не избрание нового лидера.
Никаких назначений глав Украины не будет (в данной конфигурации). Это невозможно. Мы не можем назначить никого президентом вместо Зеленского. Им может стать только глава парламента - все, других вариантов нетподчеркнул политик
В настоящее время парламент Украины возглавляет сопартиец Зеленского Руслан Стефанчук.
10 октября Трамп раскритиковал Зеленского, обвинив его в желании создавать проблемы для всего мира вместо того, чтобы согласиться на урегулирование конфликта. Американский лидер отметил, что Украина нуждается в новом лидере.