Москва14 ноя Вести.Есть все основания признать киевский режим террористическим, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в комментарии "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, терроризм – неизлечимая болезнь, как бешенство. А если ее нельзя вылечить, значит нужно ликвидировать, считает Олейник.

И поэтому в отношении террористов внесудебный порядок исполнение решений. Это международная практика борьбы с терроризмом… Все настроены на подписание, на политическое урегулирование. Но когда человек переступил грань и стал террористом в отношении в целом России, сколько ударов нанесено по мирным жителям, по стратегическим объектам. Сегодня все есть основания для признания и Зеленского, и в целом киевского режима террористическим